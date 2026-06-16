Три новых автобуса большого класса вышли на маршрут №227 Новосибирск — Обь

В Новосибирской области обновили подвижной состав на одном из социально значимых маршрутов. На линии №227, которая связывает Новосибирск с городом Обь, начали работать три новых автобуса большого класса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта.

Новый транспорт пришёл на смену машинам среднего класса. Как пояснили в ведомстве, в просторных салонах автобусов увеличена площадь для стоячих пассажиров, а также установлены широкие двери, что особенно важно на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Всего на линии №227 сейчас работает 15 единиц техники.

Замминистра транспорта Новосибирской области Евгений Тюрин отметил, что это наглядный пример того, как бизнес откликается на потребности пассажиров. По его словам, такие решения в совокупности с государственной поддержкой помогают системно повышать качество перевозок в регионе.

В текущем году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в Новосибирской области планируют обновить 20 единиц общественного транспорта. К 2030 году, согласно планам, доля техники в нормативном состоянии должна достичь 85%.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пассажир автобуса №39 устроил дебош и пытался сломать кузов на перекрёстке Кирова и Бориса Богаткова.