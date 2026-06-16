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общество

В Новосибирске объявили конкурс на должность председателя Пятого апелляционного суда

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Высшая квалификационная коллегия судей России объявила конкурс на замещение должности председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, который расположен в Новосибирске. Приём документов от кандидатов завершится 13 июля 2026 года, сообщается на официальном сайте ВККС.

Должность освободилась после того, как в апреле 2026 года ВККС прекратила полномочия Марины Алексиной, которая руководила Пятым апелляционным судом с момента его создания в октябре 2018 года. Основанием для прекращения полномочий стало её заявление об отставке, поданное по собственному желанию.

С 27 апреля обязанности председателя апелляционного суда временно исполняет Роман Знаменщиков, который ранее занимал должность заместителя председателя этого же суда. Соответствующий приказ подписан в Верховном суде Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске взыскал с компании более 1,3 миллиона рублей в пользу уволенной сотрудницы.

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Кристина Уколова
Журналист

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