В Новосибирске объявили конкурс на должность председателя Пятого апелляционного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила конкурс на замещение должности председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции, который расположен в Новосибирске. Приём документов от кандидатов завершится 13 июля 2026 года, сообщается на официальном сайте ВККС.

Должность освободилась после того, как в апреле 2026 года ВККС прекратила полномочия Марины Алексиной, которая руководила Пятым апелляционным судом с момента его создания в октябре 2018 года. Основанием для прекращения полномочий стало её заявление об отставке, поданное по собственному желанию.

С 27 апреля обязанности председателя апелляционного суда временно исполняет Роман Знаменщиков, который ранее занимал должность заместителя председателя этого же суда. Соответствующий приказ подписан в Верховном суде Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске взыскал с компании более 1,3 миллиона рублей в пользу уволенной сотрудницы.