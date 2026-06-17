На «Весёлом острове» открылась обновлённая малышковая зона

12 июня в семейном парке «Весёлый остров» состоялось праздничное открытие обновлённой малышковой зоны. Пространство для самых маленьких гостей стало ещё ярче, интереснее и комфортнее. В обновлённой зоне появились новые игровые элементы, которые делают отдых малышей ещё более увлекательным.

В день открытия юных гостей и их родителей ждала праздничная программа, анимация, игры и множество приятных сюрпризов. Атмосфера праздника подарила посетителям отличное настроение и яркие впечатления.

Особое внимание детей привлекает шаропад. Тысячи разноцветных шариков наполняют игровое пространство, превращая обычную игру в настоящее веселье. Малыши с удовольствием играют с шариками, придумывают новые развлечения и с нетерпением ждут каждого запуска. Игровые активности помогают малышам совершенствовать координацию движений и развивать фантазию.

Для семей, которые регулярно посещают парк, действует специальный абонемент в малышковую зону детям до 4х лет. Его стоимость составляет 2000 рублей. Абонемент позволяет без ограничений посещать игровое пространство в течение месяца, обеспечивая ребёнку возможность играть, общаться со сверстниками и активно проводить время.

Обновлённая малышковая зона уже принимает гостей и ежедневно радует маленьких посетителей новыми возможностями для игр, движения и весёлого отдыха. Здесь созданы все условия для того, чтобы каждый визит становился маленьким праздником для всей семьи.

Адрес: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 1/1, ТЦ «Малинка», 2 этаж

https://veselyostrov.ru/

https://vk.com/veselyostrov

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