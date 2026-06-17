В Новосибирске судят директора крематория Бориса Якушева за присвоение имущества на особо крупную сумму

Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассмотрение уголовного дела в отношении директора новосибирского крематория Бориса Якушева. Его обвиняют в присвоении имущества в особо крупном размере и злостном неисполнении судебного акта. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Согласно материалам обвинительного заключения, в период с 26 июля 2022 года по 11 октября 2023 года Якушев, занимая должности доверительного управляющего и генерального директора ООО «Технофорум», совершил присвоение объектов недвижимости, принадлежавших этой организации. При этом фигурант достоверно знал, что имущество ему не принадлежит. Его действия, как установило следствие, были совершены вопреки условиям договора доверительного управления и воле наследодателя, зафиксированной в завещании, и имели корыстный мотив. В результате этих действий потерпевшему был причинён имущественный ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, в 2023 году обвиняемый злостно не исполнил вступившее в законную силу решение Калининского районного суда. В течение продолжительного периода он осуществил не менее пятидесяти сделок в нарушение судебного акта. Борис Якушев вину по предъявленному обвинению не признал. Судебное заседание по делу назначено на 26 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что суд в Новосибирске наказал мошенницу за фиктивные фитнес-туры на Алтай.