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Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели
Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели

В Новосибирске подготовили купели к празднику Крещения.

18 января в Новосибирске закончили подготовку купелей к Крещению. Теперь все желающие смогут 19 января окунуться в ледяную сибирскую воду.

В 2022 году в Новосибирске оборудовали четыре купели для тех, кто планирует совершить ритуальное омовение в светлый праздник Крещения. Карту, с помощью которой можно отыскать ближайшую купель, Сиб.фм публиковал здесь.

Как заверил заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Алексей Шилов, погружаться в воду можно смело: толщина льда в вырубленных крестильницах соответствует всем требованиям безопасности.

О том, какими традициями сопровождается Крещение в России, Сиб.фм ранее рассказывал здесь.

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 2

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 3

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 4

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 5

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 6

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 7

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 8

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 9

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 10

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 11

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 12

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 13

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 14

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 15

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 16

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 17

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 18

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 19

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 20

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 21

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 22

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 23

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 24

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 24

Фото Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели 24

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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