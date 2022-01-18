Лёд тронулся: как в Новосибирске готовят крещенские купели

В Новосибирске подготовили купели к празднику Крещения.

18 января в Новосибирске закончили подготовку купелей к Крещению. Теперь все желающие смогут 19 января окунуться в ледяную сибирскую воду.

В 2022 году в Новосибирске оборудовали четыре купели для тех, кто планирует совершить ритуальное омовение в светлый праздник Крещения. Карту, с помощью которой можно отыскать ближайшую купель, Сиб.фм публиковал здесь.

Как заверил заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Алексей Шилов, погружаться в воду можно смело: толщина льда в вырубленных крестильницах соответствует всем требованиям безопасности.

О том, какими традициями сопровождается Крещение в России, Сиб.фм ранее рассказывал здесь.