Затянуло чёрным дымом: крупный пожар на складе покрышек произошёл в Новосибирске

Фото и видео ГУ МЧС России по Новосибирской области

25 октября в Новосибирске произошёл крупный пожар на площади 600 квадратных метров на предприятии по переработке шин.

В понедельник, 25 октября, в промзоне Ленинского района Новосибирска начался пожар на предприятии по переработке автомобильных шин.

Возгорание произошло на предприятии по адресу улица 2-я Станционная на левом берегу. Чёрный дым от пожара было видно практически со всех уголков города, даже с окраин.

По данным пресс-службы МЧС, на предприятии загорелись покрышки на открытой территории. На месте работала усиленная группировка пожарных. Предварительная площадь возгорания составила 600 квадратных метров.