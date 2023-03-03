Бенгальский тигр Зао из Новосибирского зоопарка наслаждается снегом

Фото и видео: Анна Новикова / YouTube

В Новосибирске бенгальский тигр Зао позирует перед посетителями на снегу.

Посетительница Новосибирского Зоопарка имени Шило Анна Новикова опубликовала видео с бенгальским тигром на снегу. Он позирует лёжа на спине, трётся головой о снег и чешет лапой животик.

Белый бенгальский тигр Зао родился 8 марта 2004 года — через 7 дней ему наступит 19 лет. Это считается большим возрастом: в природе они доживают до 15 лет, в зоопарках могут прожить и до 26.

В Новосибирск Зао прибыл из Франции в 2006 году, когда ему было 2 года. В тот же год из Московского зоопарка приехала тигрица Зая, и в 2008 году у них появились первые тигрята. За 17 лет в Новосибирском зоопарке родились 13 бенгальских тигрят.

Белые тигры — не альбинизм, а особая мутация. Шанс на появление белого тигра в природе — 1 и- 1000. Необычный цвет шкуры не только мешает прятаться при охоте, но и привлекал охотников до середины 20 века. С тех пор вольные белые тигры считаются вымершими.