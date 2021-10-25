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Авто общество

В Новосибирске Toyota Surf протаранила автомобиль ДПС у метро «Золотая Нива»

Фото В Новосибирске Toyota Surf протаранила автомобиль ДПС у метро «Золотая Нива»
Фото В Новосибирске Toyota Surf протаранила автомобиль ДПС у метро «Золотая Нива»

Фото и видео из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

25 октября в Новосибирске водитель Toyota Surf свернул в неположенном месте и протаранил автомобиль ДПС.

В понедельник, 25 октября, в Октябрьском районе Новосибирска опрокинулась Toyota Surf после столкновения с автомобилем ДПС Skoda. Об этом рассказали в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла в 16:29 на перекрёстке улиц Красина и Кошурникова между станциями метро «Золотая Нива» и «Берёзовая роща». Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону, Toyota Surf совершила поворот в неположенном месте с ул. Кошурникова на ул. Красина.

«Автомобиль Toyota Surf выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Skoda», – сообщили в пресс-службе МВД.

На месте работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, вечером 23 октября в Новосибирске произошла серьёзная авария на Вокзальной магистрали. Автомобиль Subaru вылетел на тротуар после ДТП и врезался в бордюрный камень. В результате такого двойного удара машину сильно смяло. Небольшие травмы получить и водитель, однако авария обошлась без жертв.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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