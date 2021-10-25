Жительница Новосибирска дважды перенесла COVID-19 и умерла от последствий

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Жительница Новосибирска Ирина Шпиц болела коронавирусом дважды: впервые заразилась на отдыхе в Таиланде, а затем в России. Медики смогли спасти пациентку от инфекции, однако на её фоне у женщины развился сахарный диабет. В результате она скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Иногда коронавирус провоцирует развитие других болезней. Человек может перенести инфекцию, но получить новую проблему, порой приводящую к летальному исходу. Так произошло с жительницей Новосибирска Ириной Шпиц.

В 2020 году женщина дважды перенесла COVID-19. Впервые заболела в феврале во время отдыха с семьёй в Таиланде, а затем в сентябре, уже дома.

В результате первого заражения у сибирячки были на 60 % поражены лёгкие. Во второй раз её состояние оказалось настолько тяжёлым, что медики прибегли к ИВЛ.

Из-за болезни Шпиц в последний раз потеряла 21 килограмм. Врачи предупредили, что без последствий болезнь не пройдёт — будут осложнения, пишет Оm1.ru. Спустя три месяца у женщины диагностировали сахарный диабет.

Летом 2021 года семья переехала из Новосибирска в Москву, поскольку супругу предложили высокооплачиваемую работу. Две недели назад у сибирячки из-за сахарного диабета произошёл приступ, её госпитализировали в реанимацию. 20 октября женщина умерла, так и не придя в сознание.

Напомним, недавно вирусолог Сергей Нетёсов рассказывал о факторах, влияющих на тяжесть течения COVID-19. Среди них был диабет.