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общество

Мобильный пункт вакцинации на городской ярмарке будет работать с 27 октября

Фото Мобильный пункт вакцинации на городской ярмарке будет работать с 27 октября
Фото Мобильный пункт вакцинации на городской ярмарке будет работать с 27 октября

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На городской ярмарке откроют мобильный пункт вакцинации, который будет работать четыре дня в неделю.

Мобильный пункт вакцинации откроется на территории второй городской социальной продовольственной ярмарки, которая расположена на улице Петухова, 69. Пункт вакцинации начнёт работу с 27 октября. Привиться от COVID-19 можно будет каждую неделю по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 11 до 13 часов.

Работу мобильного пункта вакцинации организовали управление потребительского рынка мэрии Новосибирска совместно с городской клинической поликлиникой № 22.

Отмечается, что тем, кто вакцинируется на ярмарке, подарят купоны, которые дадут дополнительную скидку на приобретение товаров.

Записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции можно с помощью администратора ярмарки или по телефону 363-01-27.

Как ранее писал Сиб.фм, теперь после введения препарата, защищающего от COVID-19, работающие жители России могут взять два выходных дня с сохранением заработной платы.

Напомним, о том, сколько действуют QR-коды после вакцинации и как их можно получить тем, кто уже переболел коронавирусом, мы рассказывали здесь.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус
вакцинация
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