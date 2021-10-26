По Новосибирску в троллейбусах разъезжает онанист

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Онанист преследовал молодую жительницу Новосибирска в троллейбусе №23.

Мужчина удовлетворял себя прямо в общественном транспорте на глазах у горожан. Свидетельницей неприятного зрелища стала местная жительница. Находчивая сибирячка записала происходящее на видео и опубликовала его в Сети.

Инцидент произошел в городском троллейбусе №23 в понедельник, 25 октября. Местная жительница села в транспорт около 8:00 часов утра на остановке «Сад им. Дзержинского», на этой же остановке зашел и мужчина, который сел рядом с девушкой. На вид ему было 35-40 лет.

В группе «Инцидент Новосибирск» в социальных сетях сибирячка рассказала, что почувствовала, как мужчина стал толкать ее локтем, а затем увидела, что он пристально рассматривает сидящую в соседнем ряду девушку и совершает подозрительные действия.

«Засунул руку в штаны и что-то дергает», – описала происходящее девушка.

Она хотела пожаловаться на пассажира кондуктору, но растерялась и пересела. Сейчас автор видео жалеет, что не позвонила в полицию.

Мнения горожан разделились. Некоторые считают, что факт онанизма не доказан, поэтому осуждать мужчину не за что. Другие утверждают, что его поведение возмутительно и заслуживает наказания.

В троллейбусах Новосибирска регулярно происходят неприятные инциденты. Недавно кондуктор выкинул деньги пассажира в открытую дверь троллейбуса, а до этого из транспорта высадили девочку только потому, что у кондуктора не сработал терминал оплаты.