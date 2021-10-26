В Новосибирске работающих пенсионеров старше 60 лет отправят на удалёнку

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области вводят дополнительные противоэпидемиологические меры, в частности, правительство рекомендует перевести людей 60+ на удалённую работу.

Правительство Новосибирской области порекомендовало руководителям предприятий и организаций перевести на дистанционную работу всех сотрудников от 60 лет. Об этом на брифинге 26 октября рассказал первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов.

«Работодателям рекомендуем перевести на дистанционную работу всех, кто старше 60 лет, чтобы за четыре недели они прошли вакцинацию от коронавируса. Также рекомендуем дать работникам два оплачиваемых отгула, чтобы те сделали прививку», – отметил первый замгубернатора.

Кроме того, работодателей попросили дать сотрудникам до 60 лет два нерабочих дня с сохранением зарплаты для прохождения вакцинации от COVID-19.

Отметим, что на данный момент в Новосибирской области вакцинированы уже почти 50 % населения.

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал полный перечень ограничений, которые начнут действовать в Новосибирской области с 30 октября по указу правительства региона. Речь идёт о работе общепита, культурных мероприятий, детских садов, а также о введении QR-кодов и их альтернативе.