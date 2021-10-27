Придется уволиться: к каким последствиям приведут коронавирусные ограничения для бизнеса с 30 октября

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Новосибирские предприниматели и их сотрудники прокомментировали решение властей региона о введении коронавирусных ограничений с 30 октября по 7 ноября. Сибиряки признались, что их заставили выбирать – уволиться или сделать прививку.

Власти Новосибирской области решили, как будут жить новосибирцы в период ковидных выходных. Основные ограничения коснулись ресторанного бизнеса и фитнес-центров. Сотрудники заведений общепита признались, что их поставили перед выбором – вакцинироваться или уйти с работы.

Сотрудница сети пекарен «Пеку-Пеку» в Новосибирске на условиях анонимности рассказала журналистам, что после объявления ковидных выходных их начали вынуждать вакцинироваться. Женщина призналась, что несогласных делать прививки руководство заставляет увольняться.

Сами предприниматели настаивают, что они не угрожают своим сотрудникам, а мотивируют их вакцинироваться материальными способами. Так, ресторатор Сергей Решилов рассказал, что к началу ноября планирует вакцинировать 90% работников сети кафе-столовых «Солнечный день». По словам бизнесмена, компания дает премию в тысячу рублей всем привившимся сотрудникам.

В новосибирском филиале завода «Балтика» рассказали, что дают сотрудникам два выходных дня – по одному на каждый этап вакцинации. Кроме того, руководство организовало вакцинацию прямо на рабочем месте. Мобильные бригады вакцинируют и работников фитнес-клуба X-Fit. Гендиректор клуба сообщила, что невакцинированных работников в клубе предпочитают не увольнять, а уговаривать сделать прививку с помощью медицинских работников.

Владелец кафе-столовых «Солнечный день» уверен, что благодаря своевременным мерам по вакцинации сотрудников заведения будут работать с прежней прибыльностью.

Новосибирский экономист Эдуард Коложвари прокомментировал решение властей не вводить полный локдаун. По его словам, это меньшее из всех зол.

Ранее Сиб.фм писал, что сибиряки не верят в эффективность коронавирусных каникул и планируют весело их отгулять.