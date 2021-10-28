Депутаты потребовали от мэрии Новосибирска объяснений за скандальную немецкую выставку

Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook

Депутаты Законодательного собрания обратились к Анатолию Локтя с просьбой выяснить, кто дал разрешение на открытие в центре города фотовыставки, посвящённой падению Берлинской стены.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области на прошедшей 28 октября сессии сформировали обращение на имя мэра города Анатолия Локтя, в котором попросили о расследовании, чтобы выяснить, кто согласовал открытие скандальной выставки в центре города.

23 октября Андрей Панфёров, один из депутатов Заксобрания, раскритиковал стенды, выставленные коло кинокомплекса «Победа», за безнравственность и упрёки в адрес СССР.

Известно, что среди организаторов выставки — консульство Германии в Новосибирске и Немецкий федеральный фонд исследования диктатуры при содействии немецких газет Die Welt и Bild. Выставку разработали больше 10 лет назад и уже демонстрировали несколько раз не только в Новосибирске, но и в других городах страны.

Причиной скандала стали комментарии, которыми сопровождались фотографии на стендах. Например, возмущение вызвали такие надписи: «Звездный час. Ненавистная стена пала. Тысячи людей, взобравшись на стену, отмечают у Бранденбургских ворот событие столетия» или «в мае 1949 года Советский Союз освобождает два миллиона взятых в заложники жителей Западного Берлина. Первую битву в Холодной войне выигрывают западные державы».

В этих и нескольких аналогичных случаях расстановку акцентов посчитали несправедливой и даже оскорбительной.

Как отметил на сессии заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, выставка не только «вызвала острую реакцию», но и стала особенно кощунственной за счёт расположения: в годы Второй Мировой именно в здании «Победы» развернули производство патронов.

Андрей Панфёров выступил перед депутатами с несколькими предложениями: провести внутреннее расследование и найти согласовавшего выставку человека; поддержать обращение к мэру Новосибирска «о недопустимости проведения подобных выставок впредь»; принять соответствующие меры.

Дополнительно Андрей Панфёров предложил провести около «Победы» выставку, посвящённую 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения памяти.

Депутаты единогласно поддержали предложения вице-спикера.

Как ранее писал Сиб.фм, вице-мэр Анна Терешкова в своём личном аккаунте Facebook пояснила, что стенды, вызвавшие ярко отрицательную реакцию новосибирцев, не были согласованы с органами городской власти. После инцидента с «Победой» заключили соглашение об обязательном согласовании с мэрией не только культурно-массовых мероприятий, но и выставочных проектов.

Напомним, тем временем в Художественном музее продолжается одна из самых масштабных новосибирских выставок этого года — III Международная триеннале современной графики.