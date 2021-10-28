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Депутаты потребовали от мэрии Новосибирска объяснений за скандальную немецкую выставку

Фото Депутаты потребовали от мэрии Новосибирска объяснений за скандальную немецкую выставку
Фото Депутаты потребовали от мэрии Новосибирска объяснений за скандальную немецкую выставку

Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook

Депутаты Законодательного собрания обратились к Анатолию Локтя с просьбой выяснить, кто дал разрешение на открытие в центре города фотовыставки, посвящённой падению Берлинской стены.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области на прошедшей 28 октября сессии сформировали обращение на имя мэра города Анатолия Локтя, в котором попросили о расследовании, чтобы выяснить, кто согласовал открытие скандальной выставки в центре города.

23 октября Андрей Панфёров, один из депутатов Заксобрания, раскритиковал стенды, выставленные коло кинокомплекса «Победа», за безнравственность и упрёки в адрес СССР.

Известно, что среди организаторов выставки — консульство Германии в Новосибирске и Немецкий федеральный фонд исследования диктатуры при содействии немецких газет Die Welt и Bild. Выставку разработали больше 10 лет назад и уже демонстрировали несколько раз не только в Новосибирске, но и в других городах страны.

Причиной скандала стали комментарии, которыми сопровождались фотографии на стендах. Например, возмущение вызвали такие надписи: «Звездный час. Ненавистная стена пала. Тысячи людей, взобравшись на стену, отмечают у Бранденбургских ворот событие столетия» или «в мае 1949 года Советский Союз освобождает два миллиона взятых в заложники жителей Западного Берлина. Первую битву в Холодной войне выигрывают западные державы».

В этих и нескольких аналогичных случаях расстановку акцентов посчитали несправедливой и даже оскорбительной.

Как отметил на сессии заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, выставка не только «вызвала острую реакцию», но и стала особенно кощунственной за счёт расположения: в годы Второй Мировой именно в здании «Победы» развернули производство патронов.

Андрей Панфёров выступил перед депутатами с несколькими предложениями: провести внутреннее расследование и найти согласовавшего выставку человека; поддержать обращение к мэру Новосибирска «о недопустимости проведения подобных выставок впредь»; принять соответствующие меры.

Дополнительно Андрей Панфёров предложил провести около «Победы» выставку, посвящённую 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в целях сохранения памяти.

Депутаты единогласно поддержали предложения вице-спикера.

Как ранее писал Сиб.фм, вице-мэр Анна Терешкова в своём личном аккаунте Facebook пояснила, что стенды, вызвавшие ярко отрицательную реакцию новосибирцев, не были согласованы с органами городской власти. После инцидента с «Победой» заключили соглашение об обязательном согласовании с мэрией не только культурно-массовых мероприятий, но и выставочных проектов.

Напомним, тем временем в Художественном музее продолжается одна из самых масштабных новосибирских выставок этого года — III Международная триеннале современной графики.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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мэрия
Новосибирская область
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