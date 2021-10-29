Появилось видео тройного ДТП с погибшим в Октябрьском районе Новосибирска

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Сети опубликовали видео с тройным ДТП в Октябрьском районе Новосибирска, в котором погиб водитель.

Утром 29 октября в Новосибирске произошло тройное ДТП, в котором погиб один из водителей. Об этом писали в паблике службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Момент столкновения попал на запись видеорегистратора проезжающей машины.

Напомним, в 8:15 на улице Выборной, 86 столкнулись три автомобиля: кроссовер LADA XRay, седан LADA Granta и хэтчбек Toyota Vitz. Судя по видео, посреди дороги неожиданно развернуло Toyota на полосу встречного движения. Здесь автомобиль на большой скорости столкнулся с седаном.

Подписчики сообщали, что авария произошла из-за наледи от стекающих сюда потоков воды. Однако сейчас между ними появилось мнение, что водитель мог быть смертником.

Известно, что 45-летний водитель Toyota Vitz погиб на месте от полученных травм. Водитель второго автомобиля пострадал.

Также в журналисты направляли запрос СГК, чтобы узнать, могла ли стать причиной аварии течь от ТЭЦ-5, которая находится неподалёку.

«В октябре 2021 года сотрудниками ТЭЦ-5 при обходе территории около станции был обнаружен выход воды на поверхность и далее на автодорогу. Местом утечки стал колодец в районе остановки «Корпус № 7», который принадлежит МУП «Горводоканал». Наши специалисты уже написали письмо в адрес руководства «Горводоканала» с информацией о месте выхода воды для принятия мер по устранению», – рассказали в СГК.

Напомним, ранее в Новосибирске водители ВАЗ и Renault пострадали в лобовом ДТП.