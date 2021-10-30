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С 30 октября в России начал действовать режим нерабочих дней.
В России введен режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за тяжелой эпидемиологической обстановки. Правительство Российской Федерации надеется, что это поможет снизить темпы распространения коронавируса в стране.
Указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что в это время россиянам будет сохранена зарплата. Глава государства разрешил губернаторам устанавливать дополнительные нерабочие дни в своих регионах после 7 ноября. А в Москве и Подмосковье режим нерабочих дней начал действовать с 28 октября – на 2 дня раньше, чем в целом по стране. Сиб.фм разобрался, как будут жить новосибирцы в период нерабочих дней.
Кроме того, с 30 октября по 7 ноября на каникулы уходят и школьники. Колледжам тоже разрешили оправить обучающихся на каникулы, если при этом удастся в полном объеме выполнить учебный план. Вузы могут перевести студентов на «дистант».
Напомним, с предложением ввести в России нерабочие дни к президенту обратилась глава оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Татьяна Голикова.
Власти просят россиян отказаться от туристических поездок и посещения массовых увеселительных мероприятий в эти дни.
Ранее Сиб.фм писал, какие коронавирусные ограничения, помимо нерабочих дней, будут действовать в стране с 30 октября.
Новосибирский экономист Эдуард Коложвари прокомментировал решение правительства Новосибирской области не вводить полный локдаун. Он уверен, что власти пошли на компромисс ради того, чтобы угодить большинству.
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