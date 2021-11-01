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общество

Выплата 5000 рублей в 2022 году: правительство объявило новую меру поддержки

Фото Выплата 5000 рублей в 2022 году: правительство объявило новую меру поддержки
Фото Выплата 5000 рублей в 2022 году: правительство объявило новую меру поддержки

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Правительство РФ выделило 130 миллиардов рублей на федеральные и региональные выплаты определённым категориям граждан.

В 2022 году государство выплатит жителям страны по 5 тысяч рублей. Как сообщают СМИ, на эти цели уже направлено 130 миллиардов рублей.

Как пояснили в правительстве, денежные выплаты будут доступны тем пожилым россиянам, чьи пенсии не достигают необходимого уровня.

Все пенсионеры, размер выплат которых меньше прожиточного минимума, установленного в регионе, могут получить и федеральные, и региональные доплаты.

Правительством уже выделено 130 миллиардов рублей. Предполагается, что их распределят по регионам, после чего власти субъектов начислят их пенсионерам. Средний размер такой доплаты составит 5 тысяч рублей, которые получат больше 6 миллионов человек (по предварительным расчётам).

Чтобы получить средства, пенсионерам не понадобится отправлять заявление в ПФР — деньги будут назначаться в автоматическом режиме. Это начнёт происходить с 1 января 2022 года, сообщает медиа «ФедералПресс».

О том, кто сможет получить 10 тысяч рублей от Министерства финансов Российской Федерации в декабре 2021 года, Сиб.фм рассказывал здесь.

Также ранее мы пояснили, каким образом будет оплачиваться работа в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября и как россиянам оплатят ноябрьские праздники.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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Теги

Новосибирская область
пенсионеры
правительство
выплаты
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