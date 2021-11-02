В Новосибирске возбуждено дело о халатности после падения рабочих в яму с кипятком

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки инцидента в лицее № 12: трое рабочих упали в яму с кипятком.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело после проверки инцидента в лицее № 12. Там трое мужчин упали в яму с кипятком, в результате чего их госпитализировали с ожогами 50 и 80 % тела.

2 ноября следователи Железнодорожного межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Как сообщает следствие, 1 ноября двое сотрудников СГК и сотрудник лицея № 12 осматривали помещение теплоузла, расположенного в подвальном помещении лицея. После проведения осмотра обрушилось перекрытие помещения подвала: из-за этого трое мужчин упали в кипяток, находившийся под перекрытием, и получили ожоги 50 и 80 процентов тела.

В данный момент следователи выполнили первоначальные следственные и процессуальные действия, а также назначены экспертизы, чтобы установить причины произошедшего.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

О том, что один из упавших в яму с кипятком рабочих скончался, стало известно утром 2 ноября.

Местные жители рассказали журналисту Сиб.фм: на улице, где расположен лицей, ЧП происходят по несколько раз каждый год.