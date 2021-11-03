Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

Названо количество погибших при крушении Ан-12 в Иркутской области

Фото Названо количество погибших при крушении Ан-12 в Иркутской области
Фото Названо количество погибших при крушении Ан-12 в Иркутской области

Pixabay.com

На борту Ан-12, который упал в Иркутской области, находилось восемь человек. По официальным данным, двое погибли, судьба остальных пока неизвестна.

В среду, 3 ноября, в Иркутской области потерпел крушение грузовой самолет Ан-12. На борту находилось восемь человек, двое из них погибли, сообщили в экстренном ведомстве.

«По предварительной информации, два человека погибли. Судьба еще пяти пассажиров рухнувшего самолета пока остается неизвестной», – рассказали журналистам РИА Новости источники в экстренных службах.

При этом источники сообщают СМИ, что остальные пять человек, которые находились в рухнувшем самолете, также погибли.

Самолет следовал из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров в 14:50 по московскому времени.

Ранее Сиб.фм писал подробности о крушении самолета Ан-12 в Иркутской области.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

80106
Россияне получат по 13 тысяч рублей от правительства в декабре 2021 года
26490
Минфин пообещал выплатить россиянам по 10 тысяч рублей в декабре 2021 года
14192
В 2022 году россияне получат по 5 тысяч рублей от государства
12963
Названа возможная причина падения рабочих в кипяток в лицее Новосибирска
11308
Россияне получат по 15600 рублей от государства в ноябре и декабре 2021 года
10967
Полицейских проверили после опоздания на смертельное ДТП
10404
В Новосибирске начали экстренный ремонт дороги на улице Ленина