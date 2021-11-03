Названо количество погибших при крушении Ан-12 в Иркутской области

Pixabay.com

На борту Ан-12, который упал в Иркутской области, находилось восемь человек. По официальным данным, двое погибли, судьба остальных пока неизвестна.

В среду, 3 ноября, в Иркутской области потерпел крушение грузовой самолет Ан-12. На борту находилось восемь человек, двое из них погибли, сообщили в экстренном ведомстве.

«По предварительной информации, два человека погибли. Судьба еще пяти пассажиров рухнувшего самолета пока остается неизвестной», – рассказали журналистам РИА Новости источники в экстренных службах.

При этом источники сообщают СМИ, что остальные пять человек, которые находились в рухнувшем самолете, также погибли.

Самолет следовал из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров в 14:50 по московскому времени.

Ранее Сиб.фм писал подробности о крушении самолета Ан-12 в Иркутской области.