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Полиция задержала подозреваемого в похищении мужчины на улице Связистов в Новосибирске

Фото Полиция задержала подозреваемого в похищении мужчины на улице Связистов в Новосибирске
Фото Полиция задержала подозреваемого в похищении мужчины на улице Связистов в Новосибирске

Скриншот из видео на сайте «Вести Новосибирск»

Силовики возбудили уголовное дело после публикации видео, на котором запечатлено избиение и похищение молодого человека двумя крепкими мужчинами.

Правоохранители задержали подозреваемого в нанесении тяжких травм жителю Новосибирска. Инцидент, по данным полиции, произошёл 27 октября. События, развернувшиеся во дворе жилого дома на улице Связистов, попали в объектив камеры домофона. На записи видно, как к дому подъезжает автомобиль Suzuki без номеров. Из машины выбегают двое крепких мужчин и набрасываются на проходящего мимо парня. Нападавшим не сразу удалось скрутить и посадить молодого человека в автомобиль: около 8 минут он активно сопротивлялся и, как следствие, получил несколько увесистых ударов ногами по телу, сообщают журналисты «Вести Новосибирск». В результате парня запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении.

Позже местные жители заявили, что спустя несколько часов после утреннего инцидента в водопропускном коллекторе возле железной дороги обнаружили полуголого мужчину без сознания на вид 35 лет.

«Сотрудниками полиции проводились оперативные мероприятия, в ходе которых у дома по улице Связистов был задержан подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, добавили в ведомстве.

Напомним, неделю назад в Новосибирске силовики арестовали группу мужчин, подозреваемых в похищении людей, с которых требовали деньги и дорогие автомобили.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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