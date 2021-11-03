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В Новосибирске на Затулинке отключили свет вечером 3 ноября

Фото В Новосибирске на Затулинке отключили свет вечером 3 ноября
Фото В Новосибирске на Затулинке отключили свет вечером 3 ноября

Vk.com / act54

Жители Затулинского жилого комплекса в Новосибирске остались без света вечером 3 ноября.

Вечером 3 ноября жители Затулинского жилмассива пожаловались на отсутствие электроэнергии в некоторых домах Кировского района Новосибирска.

«Рабочие перерубили кабель и оставили без света полрайона», – написала сибирячка в соцестях.

Жители Новосибирска рассказали в социальных сетях, что на некоторых улицах Кировского района нет электроэнергии. Помимо жилых домов на улицах Зорге, Громова и других, без света остались детская и взрослая поликлиники.

Авария произошла из-за того, что рабочие повредили кабель. Сейчас неполадки пытаются устранить сотрудники Горэлектросетей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 3 автомобиля столкнулись с тягачом вечером 3 ноября.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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