В Новосибирске на Затулинке отключили свет вечером 3 ноября

Vk.com / act54
Жители Затулинского жилого комплекса в Новосибирске остались без света вечером 3 ноября.
Вечером 3 ноября жители Затулинского жилмассива пожаловались на отсутствие электроэнергии в некоторых домах Кировского района Новосибирска.
«Рабочие перерубили кабель и оставили без света полрайона», – написала сибирячка в соцестях.
Жители Новосибирска рассказали в социальных сетях, что на некоторых улицах Кировского района нет электроэнергии. Помимо жилых домов на улицах Зорге, Громова и других, без света остались детская и взрослая поликлиники.
Авария произошла из-за того, что рабочие повредили кабель. Сейчас неполадки пытаются устранить сотрудники Горэлектросетей.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 3 автомобиля столкнулись с тягачом вечером 3 ноября.
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