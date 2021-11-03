Жителей Новосибирска позвали на молебен о помощи врачам ковидных госпиталей

Фото собора во имя св. князя Александра Невского

Каждую неделю в Новосибирске будет проходить молебен о помощи врачам инфекционных стационаров и людям, которые болеют коронавирусом.

Жителей Новосибирска приглашают на молебен о помощи врачам из инфекционных стационаров и пациентам с коронавирусом. Службы будут проходить каждую среду в соборе имени святого князя Александра Невского, который находится по адресу Красный проспект, 1а.

Как сообщили в соборе, молебен будет проходить после литургии с причастием. Священнослужители зовут всех желающих помолиться о здоровье и помощи всем нуждающимся в период пандемии.

«Братья и сёстры, еженедельно по средам в соборе во имя святого князя Александра Невского после литургии служится молебен о помощи врачам, болеющим, трудящимся в период пандемии!» – рассказали в группе собора в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Новосибирске священнослужитель местной епархии провёл лекцию для сотрудников исправительной колонии № 3. Протоиерей Александр Новопашин рассказал личному составу колонии об экстремизме и терроризме, в частности, о «тюремных джамаатах»* [запрещённая на территории РФ организация. – Прим. ред.].

Напомним, недавно священнослужитель Новосибирской митрополии Дмитрий Бабкин получил звание «Отец года» в областном конкурсе.