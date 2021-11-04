Самоизоляция для пожилых, побег опасного преступника и ажиотаж в строймагазинах – итоги дня на Сиб.фм

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Как власти ужесточили требования к самоизоляции пожилых новосибирцев, как опасному преступнику с раздвоением личности удалось сбежать из психбольницы и почему новосибирцы ринулись скупать стройматериалы – главные события этого дня в обзоре Сиб.фм.

Самоизоляция для пожилых

Власти региона ужесточили режим самоизоляции для пожилых жителей Новосибирской области. С 3 ноября дома обязали сидеть новосибирцев старше 60 лет, которые до сих пор не вакцинировались. Выйти из квартиры можно будет только в магазин, аптеку, выбросить мусор и выгулять питомцев.

Делал взрычатку и пытался убить полицейского

Из психиатрической лечебницы в Новосибирске сбежал опасный преступник. По решению суда он находился на принудительном лечении, врачи диагностировали у 50-летнего мужчины раздвоение личности. Утром 4 ноября во время обхода врачи обнаружили, что преступнику удалось сбежать из больницы.

Ажиотаж на стройматериалы

В нерабочие дни новосибирцы массово ринулись скупать материалы для строительства.

В специализированных магазинах не протолкнуться – везде огромные очереди, на парковках практически нет мест.