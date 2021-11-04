Спецтехника поливала водой тротуары в -10 в Новосибирске

Скриншот и видео из аккаунта Юрия Неганова в TikTok

Дорожные рабочие поливали тротуары на Красном проспекте водой в минусовую температуру.

Дорожная техника поливала асфальт на Красном проспекте водой, когда температура на улице равнялась -10 градусам. Эти действия зафиксировал на видео, а потом опубликовал в своём TikTok-аккаунте новосибирский пользователь Юрий Неганов. Найти его можно по нику @makkuroyama: у новосибирца больше 20 тысяч подписчиков и более миллиона лайков.

Юрий утверждает, что сделал видеозапись в начале Красного проспекта. На момент проведения таких дорожных работ на улице было около -10 градусов. В описании ролика Юрий добавил: «Феерия идиотизма в Новосибирске».

Опубликованное день назад видео уже набрало 62,5 тысячи лайков, а поделились им почти 3 тысячи пользователей.

Несколько пользователей в комментариях отметили, что это может быть солёная вода, которая «топит снег и не застывает до -15».

Версию о таком способе обработки асфальта реагентами поддержали ещё несколько человек, при этом некоторые из них пожаловались, что из-за подобных веществ очень быстро «убивается» обувь. По их словам, достаточно даже пары прогулок.

Как ранее писал Сиб.фм, противогололёдные реагенты на дорогах Новосибирска в этом году начали появляться с конца октября.

Тем не менее, помогают они не всем: только 3 ноября в один из травмпунктов города обратились больше 20 человек, которые получили травмы из-за скользких тротуаров.