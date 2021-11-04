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В Новосибирской области выявили 392 новых случая заболевания COVID-19

Фото В Новосибирской области выявили 392 новых случая заболевания COVID-19
Фото В Новосибирской области выявили 392 новых случая заболевания COVID-19

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе от COVID-19 скончались семь женщин и семь мужчин.

С подозрением на коронавирусную инфекцию и подтверждённым диагнозом в стационары региона госпитализировали 3 561 пациент, включая 57 детей.

В реанимации на данный момент находятся 343 человека, 57 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На 4 ноября в Новосибирской области умерли ещё 14 пациентов. Семь из них — женщины, самой старшей из которых было 80 лет, а младшей — 52 года. Самому младшему из семерых умерших мужчин было 42 года, в то время как старшему — 86 года.

Всего на утро 4 ноября в регионе зарегистрировали 72 406 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 392 — за прошедшие сутки.

На данный момент в Новосибирской области от COVID-19 умерли 3 435 человек.

На утро 4 ноября полностью выздоровели 54 459 пациентов, из них 187 человек — за последние сутки.

За сутки было зарегистрировано 3 695 обращения с ОРВИ.

На текущий момент в Новосибирской области сделано 2 769 422 теста на коронавирус.

Как ранее писал Сиб.фм, ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется не во всех регионах: в связи с этим в Томской области уже объявили о продлении нерабочих дней до 15 ноября.

Напомним, недавно на Сиб.фм рассказали, почему в один из самых крупных кинотеатров Новосибирска можно пройти без QR-кода.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Новосибирская область
смертность
коронавирус
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