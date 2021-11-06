На трассе Новосибирск-Барнаул столкнулись семь автомобилей

Фото АСТ-54

Массовая авария произошла неподалёку от города Новоалтайск, на Новосибирской трассе.

В субботу 6 ноября на трассе Новосибирск-Баранаул, недалеко от города Новоалтайск столкнулись семь автомобилей. Очевидцы ДТП пишут в сообществе АСТ-54, что сначала авария произошла из-за грузовика, который для обгона выехал на встречку, и столкнулся с легковым автомобилем.

В результате в ДТП оказались задействованы семь машин, единственным пострадавшим стал водитель "Рено Логан" — мужчине оказали помощь на месте.