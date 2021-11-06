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На трассе Новосибирск-Барнаул столкнулись семь автомобилей

Фото На трассе Новосибирск-Барнаул столкнулись семь автомобилей
Фото На трассе Новосибирск-Барнаул столкнулись семь автомобилей

Фото АСТ-54

Массовая авария произошла неподалёку от города Новоалтайск, на Новосибирской трассе.

В субботу 6 ноября на трассе Новосибирск-Баранаул, недалеко от города Новоалтайск столкнулись семь автомобилей. Очевидцы ДТП пишут в сообществе АСТ-54, что сначала авария произошла из-за грузовика, который для обгона выехал на встречку, и столкнулся с легковым автомобилем.
В результате в ДТП оказались задействованы семь машин, единственным пострадавшим стал водитель "Рено Логан" — мужчине оказали помощь на месте.

Как ранее писал Сиб.фм, 3 ноября в Новосибирске полицейские остановили грузовую «Газель», которая оказалась наполнена украденными мотоциклами и велосипедами.

В конце октября около трассы по направлению к Садовому посёлку фура полностью перевернулась на бок. В ожидании помощи водитель и пассажиры развели костёр недалеко от машины.

Напомним, недавно стало известно о массовом ДТП на трассе под Новосибирском, которое спровоцировали грузовые автомобили. Авария произошла на трассе между посёлком Мошково и селом Oяш. Как сообщили в публикации «ЧП Новосибирск», кабина грузовика оказалась смята после столкновения с тягачом.Также в ДТП получили повреждения два минивэна. Уточняется, что один из них, марки Toyota Alphard, перевозили на автовозе.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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