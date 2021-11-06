На трассе Новосибирск-Барнаул столкнулись семь автомобилей

Фото АСТ-54
Как ранее писал Сиб.фм, 3 ноября в Новосибирске полицейские остановили грузовую «Газель», которая оказалась наполнена украденными мотоциклами и велосипедами.
В конце октября около трассы по направлению к Садовому посёлку фура полностью перевернулась на бок. В ожидании помощи водитель и пассажиры развели костёр недалеко от машины.
Напомним, недавно стало известно о массовом ДТП на трассе под Новосибирском, которое спровоцировали грузовые автомобили. Авария произошла на трассе между посёлком Мошково и селом Oяш. Как сообщили в публикации «ЧП Новосибирск», кабина грузовика оказалась смята после столкновения с тягачом.Также в ДТП получили повреждения два минивэна. Уточняется, что один из них, марки Toyota Alphard, перевозили на автовозе.
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