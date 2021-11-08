Календарь чемпионата КХЛ 2021/22: расписание домашних и выездных матчей «Сибири» в ноябре

Коллаж Сиб.фм, фото с официального сайта ХК «Сибирь»

ХК «Сибирь» в ноябре 2021 года предстоит ещё восемь матчей: по четыре дома и на выезде. 8 ноября – матч в Москве против «Спартака». Три домашних игры выпадает новосибирцам в конце месяца – расписание в материале Сиб.фм. Сейчас «Сибирь» на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата КХЛ, конференции «Восток».

8 ноября в 23:30 по новосибирскому времени на арене «Лужники» в Москве начнётся матч «Сибири» со «Спартаком». Два клуба в 25-й раз встретятся на льду в рамках чемпионата КХЛ. В предыдущих турах новосибирцы дважды победили в выездных матчах: «Ак Барс» (Казань) – «Сибирь» (0:2), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Сибирь» (1:3).

Календарь матчей ХК «Сибирь» в ноябре 2021 года:

8 ноября, понедельник. «Спартак» (Москва) – «Сибирь»

15 ноября, понедельник. «Сибирь» – «Нефтехимик» (Нижнекамск)

17 ноября, среда. «Трактор» (Челябинск) – «Сибирь»

19 ноября, пятница. СКА (Санкт-Петербург) – «Сибирь»

21 ноября, воскресенье. «Динамо» (Минск) – «Сибирь»

24 ноября, среда. «Сибирь» – «Сочи»

26 ноября, пятница. «Сибирь» – «Авангард» (Омск)

28 ноября, воскресенье. «Сибирь» – «Автомобилист» (Екатеринбург)

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ 2021/22, конференция «Восток»

После двух побед на выезде новосибирская «Сибирь» набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Напомним, 4 ноября 2021 года новосибирские хоккеисты победили «Ак Барс» в Казани, а 6 ноября – «Куньлунь» в Пекине. Подробности читайте на Сиб.фм.