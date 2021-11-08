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общество

Рекордные 400 случаев COVID-19 зафиксированы в Новосибирске после нерабочих дней

Фото Рекордные 400 случаев COVID-19 зафиксированы в Новосибирске после нерабочих дней
Фото Рекордные 400 случаев COVID-19 зафиксированы в Новосибирске после нерабочих дней

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

После завершения нерабочих дней в Новосибирске зафиксировали новый максимум по случаям заболевания COVID-19.

В Новосибирской области на утро 8 ноября зафиксировали новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом – положительный тест на COVID-19 получили ещё 400 человек. До этого максимальное число новых случаев заражения составляло 392. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов.

По информации министра здравоохранения, в регионе с начала пандемии коронавируса выявили 73 962 случая заболевания.

За минувшие сутки в инфекционные стационары госпитализировали 135 человек. При этом свободный коечный фонд в области составляет 4 133 места.

Как отметил на совещании Константин Хальзов, в Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. За неделю в регион поступило 1,2 млн комплектов доз вакцины.

Во второй нерабочий день, 2 ноября, был пик по количеству людей, которые пришли на вакцинацию – порядка 15 тысяч человек. За всё время массовой вакцинации против коронавируса первым компонентом привиты 970 тысяч жителей, полный курс завершили 831 тысяча человек.

На оперативном совещании губернатор Андрей Травников заявил о том, что в регионе не будут продлять нерабочие дни. Однако Роспотребнадзор предложил новые ограничения, в частности, ввести обязательную вакцинацию для курьеров и работников гостиниц.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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