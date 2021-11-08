«Сибирь» 8 ноября сыграет со «Спартаком» в Москве

Фото с сайта hcsibir.ru

Вечером 8 ноября в «Лужниках» состоится матч «Сибири» со «Спартаком». Два клуба в 25-й раз встретятся на льду в рамках чемпионата КХЛ.

В 23:30 по новосибирскому времени на арене «Лужники» в Москве начнётся матч «Сибири» со «Спартаком». Хозяева подошли к нему с поражением от минского «Динамо» (3:4), а гости — с победой над китайской командой «Куньлунь» (3:1).

Если говорить об истории противостояния новосибирского и московского клубов в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), то всего в ней насчитывается 24 встречи. Нынешняя станет юбилейной, 25-й.

Побед «Сибири» в основное время было 10, в овертайме одна, «Спартака» — 10 и две. Разница шайб: 52-63.

Напомним, что победа над китайским клубом на «Арене Мытищи» стала для «Снеговиков» второй подряд на выезде. До этого они обошли «Ак Барс» (2:0).