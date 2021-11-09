Новые ограничения из-за коронавируса вводят в Новосибирске: куда не пустят без прививки и QR-кода с 12 ноября

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Пропуском в кафе и рестораны, театры и кинотеатры, спортзалы, фитнес-центры и санатории Новосибирской области с 12 ноября 2021 года становится QR-код вакцинированного от COVID-19 или заменяющие его документы. Ограничения против коронавируса ужесточены правительством Новосибирской области.

QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19, полученный на портале «Госуслуги», либо сертификат о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, отрицательный результат ПЦР-теста, действительный в течение трёх дней с момента исследования, справка, подтверждающая, что гражданин перенёс COVID-19, а с даты его выздоровления ещё не прошло шесть месяцев, либо справка о наличии противопоказаний к вакцинации – такие документы потребуются с 12 ноября 2021 года для полноценной жизни в Новосибирской области. Без них ряд услуг становится де-юре недоступен для горожан.

Ранее в регионе уже действовал ряд ограничений и система QR-кодов. Если количество зрителей либо посетителей превышало 100 человек, проверка QR-кода осуществлялась:

• при оказании услуг театрами, кинотеатрами, концертными организациями, фестивалями;

• при проведении официальных торжественных мероприятий по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области;

• при проведении на территории области официальных всероссийских и межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий, а также чемпионатов, первенств и кубков Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области по соответствующим видам спорта;

• при посещении гражданами объектов физической культуры и спорта, в том числе фитнес-центров;

• аттракционов;

• детских развлекательных центров.

Ключевым дополнением ограничительных мер от коронавируса в Новосибирской области стало распространение системы QR-кодов на предприятия общепита: кафе, рестораны, столовые.

С 12 ноября QR-коды также потребуются для приёма и размещения потребителей услуг на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях и посещения выставок с количеством посетителей более 100 человек.

Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области».

Однако строгость ограничительных мер кое-где сводилась на нет их недостаточно твёрдым исполнением. Так, в начале «ковидных каникул» новосибирские журналисты беспрепятственно прошли по чужому QR-коду в кинокомплекс «Победа», развлекательный центр «Мира Термы» и на хоккейный матч на стадионе «Сибирь».

«Проверяют сквозь пальцы, профанация какая-то. Можно было смело идти с чужим кодом, как и думала сначала», – рассказывала собеседница Сиб.фм после посещения театра. И контроль в одном из фитнес-центров города оказался не лучше.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какой штраф грозит за использование чужого QR-кода.