В кафе и рестораны Новосибирска не пустят без QR-кода: полный перечень ограничений из-за COVID-19 c 12 ноября

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Система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, теперь охватывает и общепит. Правительство Новосибирской области объявило о новых ограничительных мерах против коронавируса. Без QR-кода не поселят в санаторий или на базу отдыха. Полный перечень ограничений, действующих на территории области с пятницы 12 ноября 2021 года – в материале Сиб.фм.

Главное дополнение ограничительных мер в Новосибирской области, о котором объявлено правительством – с 12 ноября система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, начинает действовать в кафе, ресторанах и других предприятиях общественного питания. Но при этом снят запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00, действовавший на «ковидных каникулах» в начале ноября.

Приём и размещение на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях с количеством посетителей более 100 человек теперь тоже по QR-кодам, как и мероприятия в выставочных залах.

Соответствующие изменения внесены в Постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области», сообщает пресс-центр правительства Новосибирской области.

Остаются в силе все объявленные ранее ограничения. Это значит, что без QR-кода не пустят в театры, кинотеатры, концертные организации, на фестивали; на спортивные соревнования, на объекты физической культуры и спорта, в том числе фитнес-центры, в детские развлекательные центры, если количество зрителей либо посетителей превышает 100 человек.

С 30 октября 2021 года приостановлено посещение аквапарков, зоопарков.

Документы, заменяющие QR-код вакцинированного от COVID-19, – это: сертификат о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, отрицательный результат ПЦР-теста, действительного в течение трёх дней с момента исследования, справка, подтверждающая, что гражданин перенёс COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев, либо справка о наличии противопоказаний к вакцинации.

QR-код можно предъявить на электронном устройстве или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какой штраф грозит за использование чужого QR-кода и сколько времени действует QR-код вакцинированного, переболевшего COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест.