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общество

Гинцбург рассказал, сколько антител защищают от COVID-19 на 100 процентов

Фото Гинцбург рассказал, сколько антител защищают от COVID-19 на 100 процентов
Фото Гинцбург рассказал, сколько антител защищают от COVID-19 на 100 процентов

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Глава Центра имени Гамалеи и разработчик вакцины от коронавируса рассказал, какое количество антител защитит от болезни на 100%.

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал количество антител, которые обеспечивают человеку стопроцентную защиту от COVID-19, сообщили медиа.

Ученый рассказал, что 300 антител способны защитить человека от дельта-штамма. Соответствующее исследование провели эксперты Центра Гамалеи вместе с Департаментом здравоохранения Москвы. Выяснилось, что для максимальной защиты от заражения дельта-штаммом человеку нужно иметь хотя бы 300 антител.

Стопроцентную защиту от коронавируса обеспечивают 500 антител, сообщают РИА Новости.

Ранее Сиб.фм писал, что в РАН поддержали принудительную вакцинацию россиян от COVID-19.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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