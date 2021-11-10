Гинцбург рассказал, сколько антител защищают от COVID-19 на 100 процентов

Густаво Зырянов / Сиб.фм
Глава Центра имени Гамалеи и разработчик вакцины от коронавируса рассказал, какое количество антител защитит от болезни на 100%.
Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал количество антител, которые обеспечивают человеку стопроцентную защиту от COVID-19, сообщили медиа.
Ученый рассказал, что 300 антител способны защитить человека от дельта-штамма. Соответствующее исследование провели эксперты Центра Гамалеи вместе с Департаментом здравоохранения Москвы. Выяснилось, что для максимальной защиты от заражения дельта-штаммом человеку нужно иметь хотя бы 300 антител.
Стопроцентную защиту от коронавируса обеспечивают 500 антител, сообщают РИА Новости.
Ранее Сиб.фм писал, что в РАН поддержали принудительную вакцинацию россиян от COVID-19.
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