Мать нашла в квартире труп своего новорождённого сына в Петербурге

9 ноября жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию о внезапной смерти своего 4-месячного сына.

9 ноября в Санкт-Петербурге женщина обнаружила в квартире труп своего 4-месячного сына. Она оставила ребёнка под присмотром знакомой, а сама ушла устраиваться на работу. Об этом сообщает сайт Online47.

Известно, что мать умершего – уроженка Узбекистана. Она проживала в Санкт-Петербурге на улице Будапештской. За ребёнком должна была присматривать её знакомая.

Однако вечером в полицию Петербурга поступило сообщение о смерти младенца. Удалось установить, что на теле умершего не было обнаружено признаков насильственной смерти – его отправили на экспертизу. Кроме того, известно, что малыш был полностью здоров.

Напомним, что недавно в Ленобласти произошёл схожий случай. Мать оставила 9-месячного малыша под присмотром знакомой, однако ребёнок умер к вечеру от высокой температуры.