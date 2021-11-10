В Новосибирске 28-летняя женщина скончалась от коронавируса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области в очередной раз обновился рекорд по суточной смертности от коронавируса. На утро 10 ноября умерли ещё 16 пациентов с COVID-19.

На утро 10 ноября в Новосибирской области оперативный штаб зафиксировал смерть ещё 16 человек от коронавируса – это новый рекорд, прошлый составлял 15 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Среди погибших семь мужчин в возрасте 40 лет, 57 лет, 65 лет, 68 лет, 79 лет, 81 года и 84 лет, а также девять женщин в возрасте 28 лет, 40 лет, 42 лет, 60 лет, 60 лет, 71 года, 73 лет, 85 лет и 92 лет. За весь период пандемии в области скончались 3 516 человек.

Кроме того, в Новосибирской области в очередной раз обновился суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом. На утро 10 ноября в регионе зафиксировали ещё 405 случаев COVID-19. На данный момент общее число заражённых за весь период пандемии составляет 74 761, включая 7 472 у несовершеннолетних детей.

В регионе также наблюдаются низкие показатели по выздоровлению. С начала пандемии полностью поправились от коронавируса 55 114 пациентов, 178 из них – за минувшие сутки.

В ковидные госпитали региона с диагнозом «коронавирусная инфекция» и подозрением на него госпитализировали 3 903 пациента, 52 из них – дети. Среди них в реанимации находятся 357 человек. Ещё 67 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Количество сделанных тестов на коронавирус в Новосибирской области: 2 816 267.

Число обращений в медучреждения с симптомами ОРВИ за сутки: 6 318.

Напомним, в Новосибирской области продолжают вводить новые антиковидные ограничения. 10 ноября власти города подписали постановление о введении обязательной вакцинации для курьеров и работников гостиниц.