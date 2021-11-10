В Новосибирске дорожные службы начали подготовку к снегопаду

В Новосибирске готовность техники к работе в зимний сезон составляет 73%.

В Новосибирске дорожные службы начали подготовку к предстоящему снегопаду. Об этом сообщил начальник департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. Он проверил готовность подведомственных учреждений к непогоде.

По информации Васильева, в Новосибирске готовность техники к работе в зимний период составляет 73%. Гололёдные материалы на базе ДЭУ завезены в полном объёме.

При этом одна из главных проблем в предстоящем зимнем сезоне – это дефицит кадров. Он связан с ухудшением эпидемиологической ситуации. Чтобы справиться с дефицитом руководители ДЭУ занимаются переформированием бригад и заключают новые контракты на работу.

«В ближайшие дни нас ожидает начало интенсивных осадков – снег, переходящий в дождь, и гололедица. Понимаем, что ко всем перипетиям погоды подготовиться невозможно, но у нас есть определенный набор технических средств, противогололедных материалов. Во всех дорожных учреждениях и районных администрациях необходимо организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц, способных принимать решения по изменяющейся обстановке, чтобы с минимальными потерями пройти этот период», – сообщил начальник ТУАД Юрий Сердюк.

В ночь с 10 на 11 ноября в Новосибирске будет активно производиться вывоз снега с главных и самых разгруженных улиц следующих районов: в Октябрьском, Ленинском, Первомайском, Калининском, а также в Центральном округе.

Напомним, что в Новосибирске власти планируют заплатить 6 млн рублей за вывоз снега с улиц.