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В Новосибирске 14 ноября перекроют дорогу к аэропорту Толмачево

Фото В Новосибирске 14 ноября перекроют дорогу к аэропорту Толмачево
Фото В Новосибирске 14 ноября перекроют дорогу к аэропорту Толмачево

Pixabay.com

В Новосибирске перекроют дорогу к аэропорту Толмачево ночью 14 ноября.

Часть трассы К-24 на подъезде к городу будет перекрыта из-за монтажа пунктов контроля, сообщила пресс-служба ТУАД.

«Просим всех заранее выбрать альтернативный маршрут», – предупредили в управлении.

Ночью 14 ноября в период с 01:00 до 04:00 часов по этому участку трассы нельзя будет проехать. Дорожники будут устанавливать пункты весового контроля машин.

«Здесь будет монтаж фермы в рамках устройства пунктов весового и габаритного контроля автомобилей на дорогах Новосибирской области», – уточнили в ТУАД.

Ранее Сиб.фм писал, что водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах Новосибирска.

 

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Автор:
Юния Ларсон
журналист

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