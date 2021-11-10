В Новосибирске пришёл в сознание подросток с ножевым ранением после драки на Маркса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Подруга рассказала о состоянии 17-летнего парня, пострадавшего в конфликте с ровесником в Новосибирске.

17-летний пострадавший в уличной драке на Маркса подросток пришёл в сознание. Об этом Сиб.фм рассказала девушка потерпевшего.

«В сознании, динамика положительная, – пишет подруга пострадавшего. – Спасибо всем, кто пришёл сдавать кровь, людей очень много. Все четыре часа наблюдала, сколько человек заходит и выходит».

Ранее родственники подростка просили добровольцев сдать кровь для парня. До этого пострадавший почти сутки находился без сознания в реанимации.

Инцидент произошёл днём 8 ноября на улице Покрышкина в Новосибирске. 17-летний подросток нанёс не менее одного удара ножом 17-летнему потерпевшему. Ранее парни не были знакомы. Пострадавшего доставили в больницу, а виновника задержали – в отношении него следователи завели уголовное дело.