В Новосибирске пришёл в сознание подросток с ножевым ранением после драки на Маркса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Подруга рассказала о состоянии 17-летнего парня, пострадавшего в конфликте с ровесником в Новосибирске.
17-летний пострадавший в уличной драке на Маркса подросток пришёл в сознание. Об этом Сиб.фм рассказала девушка потерпевшего.
«В сознании, динамика положительная, – пишет подруга пострадавшего. – Спасибо всем, кто пришёл сдавать кровь, людей очень много. Все четыре часа наблюдала, сколько человек заходит и выходит».
Ранее родственники подростка просили добровольцев сдать кровь для парня. До этого пострадавший почти сутки находился без сознания в реанимации.
Инцидент произошёл днём 8 ноября на улице Покрышкина в Новосибирске. 17-летний подросток нанёс не менее одного удара ножом 17-летнему потерпевшему. Ранее парни не были знакомы. Пострадавшего доставили в больницу, а виновника задержали – в отношении него следователи завели уголовное дело.
По словам очевидцев, нападавший сначала начал избивать девушку, её молодой человек вступился и был серьёзно ранен ножом. На просьбу корреспондента подтвердить или опровергнуть слова очевидцев девушка пострадавшего ответила, что ей сейчас «тяжело об этом говорить».
Напомним, ранее в Новосибирской области мать в ссоре ударила сына ножом.
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