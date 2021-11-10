Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

проиcшествия

В Новосибирске пришёл в сознание подросток с ножевым ранением после драки на Маркса

Фото В Новосибирске пришёл в сознание подросток с ножевым ранением после драки на Маркса
Фото В Новосибирске пришёл в сознание подросток с ножевым ранением после драки на Маркса

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Подруга рассказала о состоянии 17-летнего парня, пострадавшего в конфликте с ровесником в Новосибирске.

17-летний пострадавший в уличной драке на Маркса подросток пришёл в сознание. Об этом Сиб.фм рассказала девушка потерпевшего.

«В сознании, динамика положительная, – пишет подруга пострадавшего. – Спасибо всем, кто пришёл сдавать кровь, людей очень много. Все четыре часа наблюдала, сколько человек заходит и выходит».

Ранее родственники подростка просили добровольцев сдать кровь для парня. До этого пострадавший почти сутки находился без сознания в реанимации.

Инцидент произошёл днём 8 ноября на улице Покрышкина в Новосибирске. 17-летний подросток нанёс не менее одного удара ножом 17-летнему потерпевшему. Ранее парни не были знакомы. Пострадавшего доставили в больницу, а виновника задержали – в отношении него следователи завели уголовное дело.

По словам очевидцев, нападавший сначала начал избивать девушку, её молодой человек вступился и был серьёзно ранен ножом. На просьбу корреспондента подтвердить или опровергнуть слова очевидцев девушка пострадавшего ответила, что ей сейчас «тяжело об этом говорить».

Напомним, ранее в Новосибирской области мать в ссоре ударила сына ножом.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Алёна Истомина
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15715
Онколог назвал главную причину любого рака
13445
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
12374
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11616
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
8886
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8755
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
7391
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели