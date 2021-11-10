В России обсуждают введение QR-кодов в самолётах и поездах

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Запуск системы проверки QR-кодов в самолётах и поездах обсуждают российские власти. Решение будет приниматься с учётом эпидемиологической ситуации.

Российские власти обсуждают техническую возможность введения системы проверки QR-кодов у пассажиров самолётов и поездов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в транспортной отрасли.

По данным издания, решение будет приниматься с учётом эпидемиологической ситуации. Сейчас профильные ведомства обсуждают наличие технических возможностей для проведения таких проверок пассажиров.

«Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдёт ухудшение эпидемиологической ситуации», – сказал РБК источник в одном из профильных ведомств.

В Новосибирской области с 12 ноября вводится система QR-кодов при посещении кафе и ресторанов. Также QR-код потребуют при входе на мероприятия с численностью более 100 человек.

Напомним, 10 ноября министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал о порядке проверки QR-кодов в регионе.