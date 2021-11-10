Жителю Новосибирска вернули машину спустя 15 лет после угона

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Спустя 15 лет жителю Новосибирска вернули угнанный автомобиль: для этого пришлось подключить работников ДПС, правоохранителей, Интерпол и даже коллег из Японии.

В 2006 году у жителя Новосибирской области угнали машину, накануне инспекторы ДПС обнаружили её в Иркутской области. О чудо-возвращении автомобиля к законному хозяину рассказали в «ЧС-Инфо».

Недавно инспекторы ГИБДД остановили на дороге автомобиль Toyota Camry. Когда автоинспекторы рассмотрели номера, оказалось, что они поддельные. Позднее это подтвердили и эксперты-криминалисты, а после началось настоящее расследование.

Оказалось, что установить реальный идентификационный номер автомобиля нельзя, так как он полностью уничтожен. Органам дознания пришлось возбудить уголовное дело по ч. 326 УК РФ («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства»). Чтобы найти настоящего владельца автомобиля, правоохранители обратились в Интерпол, а также к коллегам из Японии.

«При содействии представителей завода-изготовителя удалось определить первоначальный номер кузова и двигатель иномарки и в дальнейшем установить её законного владельца. Как оказалось, в 2006 году автомобиль угнали из гаража у жителя Новосибирска», – рассказали в полиции.

Вскоре правоохранители обрадовали хозяина пропавшей машины. Он лично приехал за ней из Новосибирска в Иркутск.

«Я не мог поверить, что машина нашлась. Мы покупали её в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение», – поделился он.

Напомним, ранее в Новосибирской области с элитной парковки неизвестные угнали Lexus за 8 млн рублей.