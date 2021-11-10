Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто общество

Жителю Новосибирска вернули машину спустя 15 лет после угона

Фото Жителю Новосибирска вернули машину спустя 15 лет после угона
Фото Жителю Новосибирска вернули машину спустя 15 лет после угона

Фото pixabay.com

Спустя 15 лет жителю Новосибирска вернули угнанный автомобиль: для этого пришлось подключить работников ДПС, правоохранителей, Интерпол и даже коллег из Японии.

В 2006 году у жителя Новосибирской области угнали машину, накануне инспекторы ДПС обнаружили её в Иркутской области. О чудо-возвращении автомобиля к законному хозяину рассказали в «ЧС-Инфо».

Недавно инспекторы ГИБДД остановили на дороге автомобиль Toyota Camry. Когда автоинспекторы рассмотрели номера, оказалось, что они поддельные. Позднее это подтвердили и эксперты-криминалисты, а после началось настоящее расследование.

Оказалось, что установить реальный идентификационный номер автомобиля нельзя, так как он полностью уничтожен. Органам дознания пришлось возбудить уголовное дело по ч. 326 УК РФ («Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства»). Чтобы найти настоящего владельца автомобиля, правоохранители обратились в Интерпол, а также к коллегам из Японии.

«При содействии представителей завода-изготовителя удалось определить первоначальный номер кузова и двигатель иномарки и в дальнейшем установить её законного владельца. Как оказалось, в 2006 году автомобиль угнали из гаража у жителя Новосибирска», – рассказали в полиции.

Вскоре правоохранители обрадовали хозяина пропавшей машины. Он лично приехал за ней из Новосибирска в Иркутск.

«Я не мог поверить, что машина нашлась. Мы покупали её в салоне, в те времена это было очень дорогое приобретение», – поделился он.

Напомним, ранее в Новосибирской области с элитной парковки неизвестные угнали Lexus за 8 млн рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15792
Онколог назвал главную причину любого рака
13507
Учёные доказали, что COVID-19 не вызывает поражение клеток мозга
12516
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
11714
Часть россиян получат от государства 25 тысяч рублей в 2022 году
8914
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8789
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
7440
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели