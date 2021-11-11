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общество

Мэр Локоть раскритиковал остановки в виде жестяных коробок в Новосибирске

Фото Мэр Локоть раскритиковал остановки в виде жестяных коробок в Новосибирске
Фото Мэр Локоть раскритиковал остановки в виде жестяных коробок в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Анатолий Локоть потребовал прекратить устанавливать в Новосибирске остановки в виде жестяных коробок.

Мэр Анатолий Локоть запретил устанавливать остановки в виде жестяных «коробочек» в Новосибирске. Об этом глава города заявил на онлайн-встрече с журналистами 11 ноября.

По словам Анатолия Локтя, остановки общественного транспорта в виде жестяных «коробочек» не соответствуют необходимым требованиям.

«Следует приводить в порядок все остановки, которые существуют в Новосибирске. Сегодня я дал распоряжение прекратить устанавливать вот эти жестяные «коробочки», которые мы за относительно щадящую цену устанавливали за счёт бюджета. Безусловно, ни внешне, ни по своему функционалу они не отвечают требованиям, поэтому эту практику нужно прекращать. Всё, что дёшево, выглядит плохо», – отметил мэр.

На пресс-конференции глава города также отметил, что для благоустройства остановок необходимо будет привлечь частные инвестиции.

На онлайн-встрече Анатолий Локоть также высказался о введении системы QR-кодов в транспорте Новосибирска. Подробнее узнать об этом можно в материале Сиб.фм.

Напомним, недавно мэр Новосибирска переболел коронавирусом и проходил лечение в частной клинике. Он рассказал о своём самочувствии после перенесённого COVID-19.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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