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«Никаких знаков нет, что тут умереть можно»: житель Новосибирска рассказал об опасных сосульках в центре города

Фото «Никаких знаков нет, что тут умереть можно»: житель Новосибирска рассказал об опасных сосульках в центре города
Фото «Никаких знаков нет, что тут умереть можно»: житель Новосибирска рассказал об опасных сосульках в центре города

Фото предоставлено героем публикации

Житель Новосибирска пожаловался на опасные сосульки в центре города – ледяная глыба едва не упала ему на голову.

21-летний житель Новосибирска Олег пожаловался на опасные сосульки в центре города. 10 ноября молодой парень едва не стал жертвой ледяной глыбы, которая упала прямо посреди тротуара.

По словам Олега, днём 10 ноября он вместе с другом переходил дорогу, когда рядом со зданием на улице Дуси Ковальчук, 398 сверху начали падать крупные сосульки.

«Я тогда ещё подумал, что впереди нет людей особо, и хотел ускориться. Но перед нами внезапно упал огромный шматок сосулек – просто снег вперемешку со льдом. Я аж подскочил, люди рядом тоже, мы в полном шоке были. Нам ужасно фортануло, если бы мы шли быстрее буквально на 10 секунд, это бы упало нам на голову. Причём упали они прямо посреди тротуара», – рассказал новосибирец Сиб.фм.

Фото «Никаких знаков нет, что тут умереть можно»: житель Новосибирска рассказал об опасных сосульках в центре города 2

Олег объяснил, что сосульки образовались не на крыше здания, а на дереве рядом с ним. Они висят прямо над головами людей. По словам парня, место находится за остановкой на горбольнице, здесь большой пешеходный трафик – люди идут в расположенный здесь магазин и аптеку.

«Никаких знаков нет, что тут умереть можно, – возмущается парень. – Сосульки упали прямо посреди тротуара, где ходят люди. А что если будет сильный ветер? Оно же всё падать начнёт на головы. А что если бы там проходил мой брат или чей-то ребёнок?»

Как рассказал новосибирец, аналогичный случай недавно произошёл с ним на площади Калинина. Рядом с одним из магазинов посреди дороги упал огромный кусок льда. Парень отмечает: в обоих случаях это просто везение, что никто не пострадал.

Сиб.фм направил запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать данный инцидент.

Отметим, ранее Сиб.фм публиковал репортаж из травмпункта Новосибирска. С начала гололёдного сезона десятки жителей города получили травмы из-за скользких тротуаров.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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