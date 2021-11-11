Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Власти ответили, понадобятся ли QR-коды для проезда в метро и покупки еды в Новосибирске

Фото Власти ответили, понадобятся ли QR-коды для проезда в метро и покупки еды в Новосибирске
Фото Власти ответили, понадобятся ли QR-коды для проезда в метро и покупки еды в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирской области объяснили, понадобится ли QR-код, чтобы купить еду на фудкорте и для проезда в метро.

Глава министерства промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров ответил на актуальные вопросы жителей региона о законности проверки документов неуполномоченными лицами и о введении QR-кодов в общественном транспорте в ходе пресс-конференции.

«Мы находимся в режиме повышенной готовности, поэтому требование о предъявлении паспортов вместе QR-кодами не регулируется никакими правовыми актами. Однако предъявлять документы придется», – заявил Гончаров.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области объяснил, что справка о болезни, ПЦР-тесты и QR-коды действуют только при условии предъявления паспорта, сообщает сайт «nsk.aif.ru». При этом контролировать подлинность документов будут правоохранительные органы.

Власти планируют ограничить посещения фудкортов в торговых центрах QR-кодами. Андрей Гончаров отметил, что этот вопрос министерство сейчас решает с представителями ТЦ. А вот чтобы купить еду навынос, код не потребуется.

Кроме того, пока неизвестно, будут ли в дальнейшем введены QR-коды для посещения ТЦ и проезда в общественном транспорте. Пока власти решили не принимать дополнительных ограничений из-за неудобства проверок в час-пик, однако все зависит от дальнейшего развития событий с эпидемиологической обстановкой в регионе.

Ранее Сиб.фм писал, что министру промышленности Новосибирской области пришлось показать QR-код, чтобы попасть в бар с проверкой.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

12835
Россияне получат по 11100 рублей 8 ноября 2021 года
9091
Когда закончатся школьные каникулы в Новосибирской области, рассказали в штабе при Минобре
8950
В Новосибирской области заметили мёрзнущего в пруду лебедя
7869
Россияне получат по 5700 рублей от президента в ноябре 2021 года
7596
Новосибирский учёный Седых предложил продлить нерабочие дни на 3 недели
7375
В РАН поддержали принудительную вакцинацию от COVID-19
7211
Мигранта подозревают в изнасиловании воспитанницы детдома в Петербурге