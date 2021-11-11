Власти ответили, понадобятся ли QR-коды для проезда в метро и покупки еды в Новосибирске

Густаво Зырянов / Сиб.фм

Власти Новосибирской области объяснили, понадобится ли QR-код, чтобы купить еду на фудкорте и для проезда в метро.

Глава министерства промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров ответил на актуальные вопросы жителей региона о законности проверки документов неуполномоченными лицами и о введении QR-кодов в общественном транспорте в ходе пресс-конференции.

«Мы находимся в режиме повышенной готовности, поэтому требование о предъявлении паспортов вместе QR-кодами не регулируется никакими правовыми актами. Однако предъявлять документы придется», – заявил Гончаров.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области объяснил, что справка о болезни, ПЦР-тесты и QR-коды действуют только при условии предъявления паспорта, сообщает сайт «nsk.aif.ru». При этом контролировать подлинность документов будут правоохранительные органы.

Власти планируют ограничить посещения фудкортов в торговых центрах QR-кодами. Андрей Гончаров отметил, что этот вопрос министерство сейчас решает с представителями ТЦ. А вот чтобы купить еду навынос, код не потребуется.

Кроме того, пока неизвестно, будут ли в дальнейшем введены QR-коды для посещения ТЦ и проезда в общественном транспорте. Пока власти решили не принимать дополнительных ограничений из-за неудобства проверок в час-пик, однако все зависит от дальнейшего развития событий с эпидемиологической обстановкой в регионе.

Ранее Сиб.фм писал, что министру промышленности Новосибирской области пришлось показать QR-код, чтобы попасть в бар с проверкой.