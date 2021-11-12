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Нет прививки – нет работы: полный перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Фото Нет прививки – нет работы: полный перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19
Фото Нет прививки – нет работы: полный перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Обязательная вакцинация объявлена в Новосибирской области с 12 ноября 2021 года. Список организаций, сотрудники которых обязаны сделать прививки от COVID-19, опубликован в Постановлении № 001 главного санитарного врача региона. Позже он был дополнен ещё рядом профессий, среди которых курьеры и сотрудники гостиниц. Отстранять непривитых сотрудников работодатели обязаны с 21 ноября 2021 года.

«Обеспечить с 12.10.2021 проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям – выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению», – сказано в Постановлении главного санитарного врача региона № 001 от 12 октября 2021 года.

Организации, где прививка стала обязательной

1.1. Осуществляющие деятельность в сфере:

- торговли;
- салонов красоты, косметических, SPA-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;
- общественного питания;

Фото Нет прививки – нет работы: полный перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 2

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
- транспорта общего пользования, такси;
- социальной защиты и социального обслуживания населения;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;
- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов;

Фото Нет прививки – нет работы: полный перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 3

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;
- театров, кинотеатров, концертных залов;
- массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправлении и подведомственных им организаций.

Дополнения списка организаций от 10 ноября

10 ноября был расширен перечень категорий лиц, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19. Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов подписал постановление об обязательной вакцинации ещё двух категорий жителей: курьеров и сотрудников гостиниц.

Фото Нет прививки – нет работы: полный перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 4

Сроки обязательных прививок – даты начала отстранений от работы

Губернатор Андрей Травников предупреждал, что, хотя требование о прививках официально начало действовать с 12 октября, успеть сделать первую прививку важно до 21 ноября.

Пункты 8.3 и 8.4 Постановления № 001 гласят:

«В срок до 21.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом; в срок до 21.12.2021 – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Отстранить от работы, перевести на дистанционный режим работы с 21.11.2021 лиц, не имеющих первого компонента прививки против новой коронавирусной инфекции, с 21.12.2021 – лиц, не имеющих законченного курса вакцинации».

Напомним, с 12 ноября 2021 года в Новосибирской области начала действовать система QR-кодов в кафе и ресторанах.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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коронавирус
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