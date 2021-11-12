Новосибирская «Вилка-Ложка» начала проверять QR-коды у посетителей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области с 12 ноября начала действовать система QR-кодов в кафе и ресторанах. В сети «Вилка-Ложка» у пришедших на завтрак посетителей проверили чёрно-белые «билеты».

Система QR-кодов при посещении кафе и ресторанов заработала в Новосибирской области с 12 ноября. Наличие сертификата о вакцинации от COVID-19, справку о перенесённом коронавирусе либо медотводе от прививки начали проверять во многих объектах общепита. Сеть быстрого питания «Вилка-Ложка» не стала исключением.

«С самого утра проверяют, — удостоверился корреспондент Сиб.фм. — На входе стоит администратор, который и проверяет у гостей наличие кодов».

По словам журналиста редакции, посетителей в кафе утром было немного, хотя обычно на завтрак в «Вилку-Ложку» приходят гораздо больше людей.

«Возможно, людей отпугнула необходимость показывать QR-код, может, дело в плохой погоде», — добавил журналист.

Судя по кадрам, около 9 часов утра в зале кафе действительно было малолюдно. Всего 3-4 человека.

Напомним, в Новосибирске 12 ноября 2021 года вступили в силу новые антиковидные меры. В частности, ограниченный доступ в заведения общественного питания.

Посидеть в кафе, баре, ресторане, столовой или на фуд-корте теперь смогут только те, у кого есть подтверждающий вакцинацию от коронавируса или перенесённый COVID-19 QR-код, официальный медотвод от прививки или отрицательный результат ПЦР-теста на наличие инфекции, действительный 72 часа. Остальные смогут воспользоваться доставкой или оформить заказ с собой.

Некоторые новосибирские кафе начали требовать у посетителей предъявить QR-код ещё до вступления распоряжения властей в законную силу. К примеру, в Subway отказались обслуживать гостей без QR-кодов уже 11 ноября.

Полный перечень ограничений из-за коронавируса, действующих в Новосибирской области, размещён здесь.