Следком составил фоторобот убийцы 24-летней жительницы Новосибирска

Фото СУ СКР по Новосибирской области
В Новосибирске следователи уже три недели разыскивают убийцу 24-летней девушки.
В середине октября в Новосибирске неизвестный мужчина убил и ограбил 24-летнюю девушку, которая жила одна в квартире. Её тело обнаружили лишь спустя несколько суток и полиция объявила убийцу в розыск – он попал на камеру видеонаблюдения. В полиции составили подробный фоторобот убийцы, об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, 21 октября в полицию поступило сообщение о том, что в квартире в Ленинском районе обнаружили труп 24-летней девушки. На теле были найдены следы насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.
Погибшей оказалась жительница Новосибирска Кристина, которая работала в банке. Известно, что мужчина изнасиловал и жестоко задушил девушку. Из квартиры он украл айфон и немного денег.
В полиции составили подробный фоторобот убийцы. Всех, кто его опознает, просят обратиться на следующему адресу: Новосибирск, ул. Костычева, 16. Либо позвонить по телефонам: 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8-913-399-32-96.
Напомним, ранее криминальный журналист Сиб.фм узнала все подробности дела и связалась с друзьями и родственниками погибшей. По мнению психолога, совершить преступление мог настоящий маньяк, который может почувствовать свою безнаказанность и продолжит убивать.
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