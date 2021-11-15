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ХК «Сибирь» после недельного перерыва 15 ноября сыграет с «Нефтехимиком»

Фото ХК «Сибирь» после недельного перерыва 15 ноября сыграет с «Нефтехимиком»
Фото ХК «Сибирь» после недельного перерыва 15 ноября сыграет с «Нефтехимиком»

Фото с сайта hcsibir.ru

Хоккейная «Сибирь» 15 ноября проведёт домашний матч с нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоится после недельного перерыва.

В понедельник, 15 ноября, ХК «Сибирь» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Матч пройдёт во дворце спорта «Сибирь», начало в 19:30.

В истории противостояния клубов в КХЛ эта игра станет 33-й по счёту, побед в активе «Нефтехимика» больше. Однако «Снеговики» выйдут на лёд после успешной серии и продолжительного перерыва. В последний раз команда Андрея Мартемьянова играла 8 ноября с московским «Спартаком» и забила три безответные шайбы. «Нефтехимик» провёл последнюю игру 5 ноября и обошёл владивостокский «Адмирал» 5:2.

Напомним, что в начале октября в новосибирском клубе появился новый игрок — форвард Антон Шенфельд, ранее выступавший за нижегородский «Торпедо». В КХЛ спортсмен сыграл более 435 матчей и набрал 181 очко.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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Теги

хоккей
ХК «Сибирь»
Новосибирск
лдс
кхл
Нефтехимик
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