QR-код на «Госуслугах»: через сколько появляется после вакцинации от коронавируса, действует ли после первой прививки

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Сертификат вакцинированного от COVID-19 с QR-кодом приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуги» после полной вакцинации. Обычно сертификат приходит в течение суток, но нормативный срок появления сертификата – не позже 3 календарных дней. Если за три дня QR-код не пришёл – значит, что-то пошло не так.

Сертификат о вакцинации появляется в личном кабинете на портале, в приложении «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» после получения финальной дозы вакцины. Он придёт после второго укола двухкомпонентной вакциной («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак») или единственного укола однокомпонентной «Спутник Лайт», обычно она применяется для ревакцинации. Сертификат можно скачать не только на русском, но и на английском языке, он содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки.

Сертификат должен появиться в течение 3 календарных дней.

На практике сертификат приходит в личный кабинет «Госуслуг» в течение суток.

3 календарных дня — нормативный срок появления сертификата.

Если QR-код не пришёл – пора принимать меры.

Информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками – с проблемами сталкиваются до 20 % пользователей, предупреждают «Госуслуги».



Что делать, если сертификат не пришёл через трое суток

Зайдите в личный кабинет и проверьте данные паспорта и СНИЛС. Учётная запись должна быть подтверждённой.

Обратитесь в медорганизацию и уточните, какие данные о вас внесены в регистр вакцинированных. Проверьте Ф.И.О., СНИЛС, паспорт и дату рождения. В поле «Статус ЕПГУ» сведений о прививке должно быть указано «Есть учётная запись». Если нашли ошибку или статус «Учётная запись не найдена», нужно переотправить исправленные сведения о прививке.

Если ничего не помогает, нажмите на кнопку «Сообщить об ошибке», выберите категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Сертификат вакцинации».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какой штраф грозит за использование чужого QR-кода, а также какие страны принимают туристов из России по сертификатам вакцинации.