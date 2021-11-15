Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Локдаун в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

QR-код на «Госуслугах»: через сколько появляется после вакцинации от коронавируса, действует ли после первой прививки

Фото QR-код на «Госуслугах»: через сколько появляется после вакцинации от коронавируса, действует ли после первой прививки
Фото QR-код на «Госуслугах»: через сколько появляется после вакцинации от коронавируса, действует ли после первой прививки

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Сертификат вакцинированного от COVID-19 с QR-кодом приходит в личный кабинет на сайте «Госуслуги» после полной вакцинации. Обычно сертификат приходит в течение суток, но нормативный срок появления сертификата – не позже 3 календарных дней. Если за три дня QR-код не пришёл – значит, что-то пошло не так.

Сертификат о вакцинации появляется в личном кабинете на портале, в приложении «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» после получения финальной дозы вакцины. Он придёт после второго укола двухкомпонентной вакциной («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак») или единственного укола однокомпонентной «Спутник Лайт», обычно она применяется для ревакцинации. Сертификат можно скачать не только на русском, но и на английском языке, он содержит отметки о датах вакцинации, названии и серии вакцины, а также QR-код для проверки.

Фото QR-код на «Госуслугах»: через сколько появляется после вакцинации от коронавируса, действует ли после первой прививки 2

Сертификат должен появиться в течение 3 календарных дней.

На практике сертификат приходит в личный кабинет «Госуслуг» в течение суток.

3 календарных дня — нормативный срок появления сертификата.

Если QR-код не пришёл – пора принимать меры.

Информация для выдачи сертификата может поступать от медорганизаций с задержками или ошибками – с проблемами сталкиваются до 20 % пользователей, предупреждают «Госуслуги».

Фото QR-код на «Госуслугах»: через сколько появляется после вакцинации от коронавируса, действует ли после первой прививки 3


Что делать, если сертификат не пришёл через трое суток

Зайдите в личный кабинет и проверьте данные паспорта и СНИЛС. Учётная запись должна быть подтверждённой.

Обратитесь в медорганизацию и уточните, какие данные о вас внесены в регистр вакцинированных. Проверьте Ф.И.О., СНИЛС, паспорт и дату рождения. В поле «Статус ЕПГУ» сведений о прививке должно быть указано «Есть учётная запись». Если нашли ошибку или статус «Учётная запись не найдена», нужно переотправить исправленные сведения о прививке.

Фото QR-код на «Госуслугах»: через сколько появляется после вакцинации от коронавируса, действует ли после первой прививки 4

Если ничего не помогает, нажмите на кнопку «Сообщить об ошибке», выберите категорию «Вакцинация от COVID-19» и подкатегорию «Сертификат вакцинации».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какой штраф грозит за использование чужого QR-кода, а также какие страны принимают туристов из России по сертификатам вакцинации.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дамир Трубников

0

Теги

коронавирус
сертификат
ограничения
вакцинация
яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14169
Как будем отдыхать в январе 2022 года: Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2022 году
10955
В Новосибирске жители Кировского района запинаются о торчащие острые штыри на тротуарах
10261
Под Новосибирском мать пятилетнего ребёнка умерла от усталости
8373
Стали известны подробности исчезновения 8-летнего ребёнка в Новосибирске: похищение организовал экс-полицейский, отец мальчика
8162
Голову разорвёт от боли: названы самые опасные дни магнитных бурь в ноябре 2021 года
7605
В России вырастут цены на интернет и домашнее телевидение
7373
В Новосибирске задержали 10 лжебанкиров, навязывавших людям кредиты