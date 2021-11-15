В российском регионе начнут выдавать QR-коды при высоком уровне антител: как оформить на «Госуслугах»

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм

Первым субъектом РФ, где выдают QR-коды при высоком уровне антител, станет Чувашская Республика. Однако действовать этот QR-код будет только на территории Чувашии. На федеральном сайте «Госуслуги» высокий титр антител по-прежнему не даёт права на сертификат вакцинированного от COVID-19.

«Результат теста на антитела или диагноз со слов переболевшего не является основанием для получения QR-кода и сертификата о перенесённом COVID-19. Справка о наличии антител к COVID-19 не может быть использована в качестве пропуска, так как не содержит QR-код», – предупреждает портал «Госуслуги».

«Если не обращались в медицинскую организацию и вам не поставили диагноз COVID-19 (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), то не сможете получить QR-код».

Такая ситуация создаёт проблемы для граждан, которые перенесли болезнь без симптомов или просто по какой-то причине не обращались к врачу. Таким гражданам QR-код не получить, хотя у них в организме содержатся антитела, а делать прививку сразу после выздоровления не рекомендуется. И как прожить в ковидной реальности без QR-кода шесть месяцев до ревакцинации?

Проблему пытаются решить отдельные регионы РФ. В Чувашии QR-код начнут выдавать гражданам с высоким титром антител к COVID-19, даже если те официально не болели. Глава региона Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодов для граждан с высоким титром антител в течение ближайшей недели. Похожие планы ранее анонсировал комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Однако там предлагали при наличии высокого уровня антител без официального заболевания направлять граждан в поликлиники, где врачи и принимали бы решение, признавать ли пациента переболевшим.

QR-код, полученный на основании высокого титра антител к COVID-19, будет действителен пока только на территории Чувашии, сообщает РБК. На федеральном сайте «Госуслуги» он не будет отображаться. На федеральном уровне похожие инициативы озвучивали и депутаты Госдумы РФ, но решений не принято.

А пока во всех остальных регионах России сертификат с QR-кодом о перенесённом заболевании придёт в личный кабинет на портале «Госуслуги», только если диагноз COVID-19 подтверждён документально, то есть официально поставлен в медучреждении и передан в официальный регистр вакцинированных.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какой штраф грозит за использование чужого QR-кода и какие документы могут заменить QR-код.