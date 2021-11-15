В СГК объяснили проблемы с отоплением на левом берегу в Новосибирске

Жители левого берега в Новосибирске продолжают жаловаться на холод в квартирах, хотя отопительный сезон начался ещё в сентябре. В СГК объяснили, почему у горожан не прогреваются батареи.

Отопительный сезон в Новосибирске начался ещё 20 сентября, однако многие горожане до сих пор этого не почувствовали. По словам жителей Ленинского и Кировского районов, батареи так и не прогрелись должным образом.

Независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров объяснил, что дело в устаревших теплосетях. В таких крупных жилмассивах, как Горский и Станиславский, их прокладывали ещё в 1960–1970-е годы.

«Мы говорим про крупные микрорайоны. В Горском большая часть внутриквартальных сетей была проложена в первой половине 1970-х годов, такая же ситуация в Станиславском плюс часть сетей второй половины 1960-х. Массово строили сети, железо массово устало. А то, что лихорадит целые микрорайоны, даже если на внутриквартальной сети прорыв, это сказывается на гидрорежиме», — пояснил он HГC.

В схеме теплоснабжения можно найти и внутриквартальные трубы, уложенные в 1941 году. Такие есть, например, на улице Крашенникова на левом берегу.

И хотя на правом берегу теплосети тоже старые, страдает обычно именно левый из-за одной технической особенности, отметили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

«В отличие от правобережных ТЭЦ источники тепла на левом берегу — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная — соединены трубами в единую закольцованную систему. Это означает, что системы источников не локализованы друг от друга», — сообщили в пресс-службе СГК.