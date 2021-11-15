В СГК объяснили проблемы с отоплением на левом берегу в Новосибирске

Фото Аркадия Забелина
Жители левого берега в Новосибирске продолжают жаловаться на холод в квартирах, хотя отопительный сезон начался ещё в сентябре. В СГК объяснили, почему у горожан не прогреваются батареи.
Отопительный сезон в Новосибирске начался ещё 20 сентября, однако многие горожане до сих пор этого не почувствовали. По словам жителей Ленинского и Кировского районов, батареи так и не прогрелись должным образом.
Независимый эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров объяснил, что дело в устаревших теплосетях. В таких крупных жилмассивах, как Горский и Станиславский, их прокладывали ещё в 1960–1970-е годы.
«Мы говорим про крупные микрорайоны. В Горском большая часть внутриквартальных сетей была проложена в первой половине 1970-х годов, такая же ситуация в Станиславском плюс часть сетей второй половины 1960-х. Массово строили сети, железо массово устало. А то, что лихорадит целые микрорайоны, даже если на внутриквартальной сети прорыв, это сказывается на гидрорежиме», — пояснил он HГC.
В схеме теплоснабжения можно найти и внутриквартальные трубы, уложенные в 1941 году. Такие есть, например, на улице Крашенникова на левом берегу.
И хотя на правом берегу теплосети тоже старые, страдает обычно именно левый из-за одной технической особенности, отметили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
«В отличие от правобережных ТЭЦ источники тепла на левом берегу — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировская котельная — соединены трубами в единую закольцованную систему. Это означает, что системы источников не локализованы друг от друга», — сообщили в пресс-службе СГК.
Иными словами, тепло от источников в Кировском и Ленинском районах попадает в общую систему трубопроводов, а уже затем распределяется между потребителями. Поэтому если на крупном трубопроводе случится порыв, это может сказаться на жителях любого района левобережья. В домах могут отключить тепло или понизить температуру в батареях.
Иногда проблемы возникают из-за состояния оборудования в самих домах или в центральных тепловых пунктах, также уточнили в энергетической компании.
Напомним, 11 ноября из-за дефектов на трубопроводе в Кировском районе от отопления отключили 150 домов. Жильцы дома № 44/3 по улице Сибиряков-Гвардейцев заявили, что только благодаря плюсовой температуре на улице в квартирах сохранилась более-менее нормальная температура.
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