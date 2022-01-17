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Крещение-2022: что обязательно должны сделать верующие в ночь на 19 января

Фото Крещение-2022: что обязательно должны сделать верующие в ночь на 19 января
Фото Крещение-2022: что обязательно должны сделать верующие в ночь на 19 января

Фото со страницы Новосибирской митрополии РПЦ в соцсети «ВКонтакте»

В праздник Крещения Господня, 19 января, православный должен прийти в храм на торжественное богослужение, набрать освящённой воды: её можно пить и окропить свой дом. В Крещенский сочельник важно соблюсти пост. Купания в проруби церковь не считает обязательной традицией. Есть и другие популярные обряды, которые священники называют суевериями.

В праздник Крещения Господня верующий стремится прийти в храм, помолиться, поучаствовать в богослужении, исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин. В Крещенский сочельник, 18 января, положено строго поститься целый день: запрет на мясо, рыбу, молочную пищу.

Главная особенность богослужений – это освящение воды. Воду освящают дважды. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник – чином великого освящения воды, который называют Великой агиасмой. И второй раз – в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.

Фото Крещение-2022: что обязательно должны сделать верующие в ночь на 19 января 2

Верующему нужно взять святой воды ровно столько, сколько необходимо. Пить святую воду принято натощак, одного глотка вполне достаточно. У каждого православного христианина святая вода хранится дома. Ею освящают жилище.

Крещенские купания в ледяной проруби, ставшие очень популярными, на самом деле церковь относит к необязательным традициям.

«Некоторые люди наивно полагают, что своим погружением в ледяную купель они могут угодить Богу и получить прощение всех грехов. Подобные рассуждения – не что иное, как махровое суеверие и духовное невежество», – считает иерей Борис Левитан, ключарь собора св. Александра Невского в Новосибирске.

Фото Крещение-2022: что обязательно должны сделать верующие в ночь на 19 января 3

Традиция рисовать кресты над дверью своего жилища и окнами накануне Крещения, чтобы оградиться от нечистой силы, не находит соответствий в уставе Церкви. Она возникла из-за поверья, что в Крещенский сочельник якобы происходит разгул нечистой силы.

Накануне Крещения православным можно, но не обязательно: убрать в доме, приготовить особые праздничные блюда, выпускать в небо голубей, последний раз зажечь огни на рождественской ёлке.

Напомним, график раздачи святой воды 18 и 19 января 2022 года в храмах Новосибирска.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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Теги

Крещение
традиции
крещенские купания
церковный праздник
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